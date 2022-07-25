انقطاع الاتصالات في البترون.. ماذا يجري؟

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أعلنت هيئة اوجيرو ان عطلا طرأ على بعض معدات الاتصال في سنترال البترون مما أدى الى توقف خدمة الاتصالات الصوتية في المنطقة المذكورة وعدد من مناطق الجوار.وأكدت ان فرق الصيانة تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة