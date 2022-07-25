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لبنان

انقطاع الاتصالات في البترون.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
25-07-2022 | 03:15
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أعلنت هيئة اوجيرو ان عطلا طرأ على بعض معدات الاتصال في سنترال البترون مما أدى الى توقف خدمة الاتصالات الصوتية في المنطقة المذكورة وعدد من مناطق الجوار.
وأكدت ان فرق الصيانة تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة
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