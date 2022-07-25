أمور إيجابية.. هذا جديد طلبات قروض الإسكان

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب صباح اليوم في السراي الحكومي

اثر اللقاء أعلن حبيب:" أطلعنا دولة الرئيس على ما ألت اليه طلبات القروض التي تقدم بها المواطنون على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الإسكان والذي استقبل حتى الآن نحو ١٤٠ الف زائر والالوف من الطلبات. أما العائق الوحيد الذي يعترض حاليا طالبي القروض هو عدم قدرتهم على ضم الأوراق الثبوتية القانونية لطلباتهم بسبب اضراب موظفي الدولة، وهذا الأمر يشكل عائقا كبيرا أمام منح القروض بالسرعة المطلوبة اذ لا يمكن استكمال الطلب من دون المستندات الرسمية.

وبانتظار منح موظفي القطاع العام حقوقهم ليعودوا الى اعمالهم، نتمنى إنعاش اتفاقية القرض الميسر مع الصندوق العربي للأنماء الإقتصادي والاجتماعي في الكويت لكي نستحصل على تمويل يمكننا من خدمة شريحة أوسع من المواطنين، خاصة بعد أن قررت الدولة اللبنانية تسديد مستحقاتها تجاه الصناديق. وهذا ما أكده لنا الرئيس ميقاتي خلال اللقاء.

وأضاف: "نريد ان نشير أخيرا الى أن جميع القروض الممنوحة من قبل مصرف الإسكان هي موجهة حصرا للبنانيين وقد وجدنا أنه من المفيد أن نوضح هذا الأمر اذ أن عددا لا بأس به من الأفراد غير اللبنانيين قد حاول تقديم الطلبات من خلال المنصة الالكترونية.

وعن عدد الطلبات المقدمة اجاب: هناك عشرات الألوف، ومنها لم تستكمل، فلا يمكن ان نقبل الطلب الا عندما يستوفي كل الشروط ومن ضمنها المستندات الرسمية.

أما من ناحية التمويل فلدينا مصدران، مصدر داخلي من اموالنا الخاصة او من قروض نستحصل عليها من مصرف لبنان او بعض المصارف اللبنانية والعربية ولدينا القروض الخارجية التي هي من الصناديق واهمها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ولدينا الآن قرض ميسر موقع منذ ٣ سنوات بين الدولة اللبنانية وبين الصندوق وقيمته ٥٠ مليون دينار كويتي اي ما يعادل ١٦٥ مليون دولار أميركي.