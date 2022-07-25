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لبنان

على وقع استمرار اضراب القطاع العام.. هذا ما جرى أمام وزارة التربية

Lebanon 24
25-07-2022 | 03:23
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تربية، تظاهر عشرات الطلاب العراقيين واللبنانيين اليوم أمام مبنى وزارة التربية، اعتراضاً على استمرار اضراب موظفي القطاع العام ما يؤخر معاملاتهم وتعديل الشهادات التابعة لهم.
 
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