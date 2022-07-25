على وقع استمرار اضراب القطاع العام.. هذا ما جرى أمام وزارة التربية

تربية، تظاهر عشرات الطلاب العراقيين واللبنانيين اليوم أمام مبنى وزارة التربية، اعتراضاً على استمرار اضراب موظفي القطاع العام ما يؤخر معاملاتهم وتعديل الشهادات التابعة لهم.

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