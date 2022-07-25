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لبنان

فيديو جديد.. ملكة جمال العالم تكشف سبب مغادرتها حفل ملكة جمال لبنان

Lebanon 24
25-07-2022 | 03:44
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كشفت ملكة جمال العالم للعام 2021 كارولينا بيلافسكا تفاصيل ما حصل معها خلال مشاركتها في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان الذي أقيم، أمس الأحد، في "الفوروم دي بيروت".
 
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فبشكلٍ مفاجئ، انسحبت بيلافسكا من الحفل علماً أنها كانت ضمن لجنة التّحكيم، وقد حلّت مكانها مُديرة منظمة ملكة جمال العالم جوليا مورلي. 
 
وبحسب المعلومات التي نُقلت من أوساط القيمين على الحفل الضخم، فإنّ بيلافسكا انسحبت بسبب عارضٍ صحي تعرّضت له.
 
وفي تصريح لها عبر قناة الـ"LBCI"،  يوم أمس، كشفت بيلافسكا أنها "لم تكن تشعر أنّها بخير منذ الصباح، وقد كان يوماً طويلاً ومتعباً استعداداً للمشاركة في هذا الحدث الجمالي، لكنّها رغم التعب أرادت التواجد بهدف تأكيد دعمها للمتسابقات ورغبتها باختيار الأفضل بينهنَّ بعد المجهود الكبير الذي بُذل للخروج في هذا الحدث".
 
ولفتت إلى أنّ "حاولت قدر المستطاع المشاركة لكنّ العارض الصحي دفعها للمغادرة وعدم القدرة على التواجد في الحفل"، مؤكدة أنه "يشرفها أن تكون جزءاً من هذه المناسبة الجمالية".
 
من جهتها، أوضحت زميلة بيلافسكا، ملكة جمال العالم لعام 2019 توني آن سينغ من جاميكا، أنها "شعرت بوعكة صحية مماثلة"، وردّت السبب إلى "السفر المتعب"، وقال: "ندعم لبنان خصوصاً في ظل هذا الظرف الذي يمرّ به". 
 
يُشار إلى أنّ آن سينغ أدت خلال الحفل، أغنية "I have nothing" للراحلة ويتني هيوستن.
 
 
 

لبنان

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