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لبنان

تطوّر طارئ بشأن الكهرباء.. هذا ما سنشهده غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-07-2022 | 04:39
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أكّدت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "معمل دير عمار الحراري سيخرج عن الخدمة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وذلك لمدة تصل إلى 3 أيام متتالية".
وأوضحت المصادر أنّ "مخزون مادة المازوت نفد من المعمل، في حين أنّ التغذية الكهربائية للشبكة العامة سيكون مصدرها الأساس معمل الزهراني". 
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ووفقاً للمصادر، فإنّه يوم 28 تموز الجاري، ستصلُ إلى لبنان باخرة محملة بمادة الغاز أويل ليصار إلى إفراغ حمولتها بين معملي الزهراني ودير عمار". 
وأشارت المصادر إلى أن معدل التغذية سينخفض مع توقف معمل دير عمار عن الخدمة، إذ سيكون أدنى من 300 ميغاواط، ما يعني أنّ الكهرباء قد تأتي ساعتين كحدّ أقصى.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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