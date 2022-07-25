ملكة جمال لبنان تثير الجدل بتعليقٍ لها.. ما قالته "استفزّ" الناشطين!

أثارت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون جدلاً بين الناشطين، وذلك بسبب تعليقٍ كتبتهُ على صورة لها نُشرت على صفحة "عديلة" السّاخرة على "انستغرام".

فبعد حفل انتخاب زيتون ملكة للجمال في حفلٍ ضخمٍ أقيم، أمس الأحد، في "الفوروم دي بيروت"، نشرت صفحة "عديلة" صورة للملكة الجديدة، وأرفقتها بجملةٍ جاء فيه: "شو رأيكم بملكة جمال لبنان الجديدة ياسمينا زيتون وبالحفل بالإجمال؟".

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وهنا، فإنّ زيتون بادرت إلى التعليق على صورتها قائلة: "حلوة و ذكية و مهضومة".

وانقسم الناشطون بين مؤيّد ومُعارض لتعليق زيتون، إذ اعتبر البعض أنّ ما قالته يندرجُ في إطار التفاعل الفُكاهي مع الصفحة، في حين اعتبر آخرون أنّ ما قالته ملكة جمال لبنان إنّما يمثل نوعاً من الكبرياء و "شوفة الحال".