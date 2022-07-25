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لبنان

حريق جديد داخل مرفأ بيروت.. هل تمّت السيطرة عليه؟

Lebanon 24
25-07-2022 | 05:05
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 11.40 من صباح اليوم الإثنين، حريقاً شبّ في أكوامٍ من الخشب وأخرى من الكرتون داخل مرفأ بيروت.
 
 
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