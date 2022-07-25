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لبنان

دريان يستقبل سفير قطر الجديد في لبنان

Lebanon 24
25-07-2022 | 05:16
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، سفير قطر الجديد في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي.
 
 
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