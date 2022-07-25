ميقاتي رأس اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام وشارك في الاجتماع: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

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