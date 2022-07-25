Advertisement

لبنان

هذا ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية عن المساعدات المالية للمواطنين

Lebanon 24
25-07-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-974517-637943508840089094.jpg
Doc-P-974517-637943508840089094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، موضوع النازحين السوريين والمساعدات الاجتماعية للبنانيين.
 
وقال الوزير الحجار: "تداولت مع فخامة الرئيس ميشال عون في موضوع عودة النازحين السوريين، واطلعنا على التقارير الامنية وأحداث الاسبوع الفائت بين النازحين أنفسهم وبينهم وبين اللبنانيين. نحن لسنا مع أي وضع قد يسبب خلل أمني ونتفهم أن الوضع الغذائي غير مستقر، إنما على القوى الامنية تنظيم الامور أمام الأفران".
Advertisement
 
وتابع: "أعطى فخامة الرئيس توجيهاته بالنسبة الى ملف النازحين والنقاط التي تم إقرارها في هذا السياق، وسنلتقي الاسبوع المقبل لتقييم الاوضاع الامنية والخطوات الواجب إتباعها في موضوع تنظيم العودة.كما وضعته بأجواء إستكمال  العمل على توزيع المساعدات الاجتماعية عبر برنامجين: البرنامج الوطني للأسر الاكثر فقراً وبرنامج "أمان". وعلينا أن لا ننسى بأن القطاع العام لا يزال مستمراً في إضرابه، ما يؤثر على سير تنفيذ البرنامجين. أكدت لفخامته بأن عملية الدفع لن تتوقف، إنما قد يحصل بعض التأخير لأيام معدودة، وبأننا مستمرون في العمل مع فريقٍ صغير من المتطوعين". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:42 | 2022-07-25
02:00 | 2022-07-25
02:00 | 2022-07-25
09:20 | 2021-12-04
09:09 | 2022-07-25
09:00 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website