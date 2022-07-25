هذا ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية عن المساعدات المالية للمواطنين

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، موضوع النازحين السوريين والمساعدات الاجتماعية للبنانيين.

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وقال الوزير الحجار: "تداولت مع فخامة الرئيس ميشال عون في موضوع عودة النازحين السوريين، واطلعنا على التقارير الامنية وأحداث الاسبوع الفائت بين النازحين أنفسهم وبينهم وبين اللبنانيين. نحن لسنا مع أي وضع قد يسبب خلل أمني ونتفهم أن الوضع الغذائي غير مستقر، إنما على القوى الامنية تنظيم الامور أمام الأفران".وتابع: "أعطى فخامة الرئيس توجيهاته بالنسبة الى ملف النازحين والنقاط التي تم إقرارها في هذا السياق، وسنلتقي الاسبوع المقبل لتقييم الاوضاع الامنية والخطوات الواجب إتباعها في موضوع تنظيم العودة.كما وضعته بأجواء إستكمال العمل على توزيع المساعدات الاجتماعية عبر برنامجين: البرنامج الوطني للأسر الاكثر فقراً وبرنامج "أمان". وعلينا أن لا ننسى بأن القطاع العام لا يزال مستمراً في إضرابه، ما يؤثر على سير تنفيذ البرنامجين. أكدت لفخامته بأن عملية الدفع لن تتوقف، إنما قد يحصل بعض التأخير لأيام معدودة، وبأننا مستمرون في العمل مع فريقٍ صغير من المتطوعين".