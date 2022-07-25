أزمة الخبز تتفاعل... تضارب وتدافع بين الاهالي امام أحد الأفران

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين الأهالي امام أحد الأفران في منطقة "قب الياس" تخلله تضارب واستخدام للعصي، وذلك بسبب التدافع لشراء ربطة الخبز.

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