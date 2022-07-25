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لبنان

أزمة الخبز تتفاعل... تضارب وتدافع بين الاهالي امام أحد الأفران

Lebanon 24
25-07-2022 | 06:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين الأهالي امام أحد الأفران في منطقة "قب الياس" تخلله تضارب واستخدام للعصي،  وذلك بسبب التدافع لشراء ربطة الخبز.
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