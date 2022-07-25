سارقان يقعان بقبضة "قوى الأمن".. هكذا تم توقيفهما

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"بتاريخ 03-7-2022، توافرت معلومات لدى مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام كل من: أ. ط. (من مواليد عام 1997، لبناني) - ع. ح. (من مواليد عام 1992، سوري) بأعمال سرقة في بلدة يونين وجوارها.وعلى الفور وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة المذكورة من توقيفهما بالتاريخ ذاته على متن سيارة نوع "مرسيدس" -جرى ضبطها- قرب مفرق بلدة يونين. وبتفتيشهما، تم العثور على ألواح طاقة شمسية.وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على عدة سرقات في بلدة يونين وجوارها، وأنهما يعمدان الى بيع المسروقات.وجرى استرداد معظم المسروقات وأعيدت الى أصحابها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على اشارته".