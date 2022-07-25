ضررٌ قد يطال السائقين على طريق بيروت - بعبدا.. ما القصّة؟

وضعية الفواصل الحديدية على الطريق الدولي من بيروت باتجاه بعبدا في ٢٥ تموز ٢٠٢٢...نداء من اليازا إلى وزير الأشغال العامة والنقل وجميع المعنيين لصيانة الفواصل الحديدية للجسور... ان مستعملي الجسور على طرقات لبنان يعانون من التأخير الكبير في صيانة هذه الفواصل الحديدية pic.twitter.com/IaEMVLOpKB