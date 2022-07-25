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لبنان

"حركة أمل" و"حزب الله": معنيون بالقيام بأي عمل للحفاظ على ثروة لبنان الغازية

Lebanon 24
25-07-2022 | 07:25
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عقدت حركة أمل وحزب الله لقاءً قيادياً في مبنى قيادة حركة أمل، على مشارف السنة الهجرية الجديدة القادمة، وعلى أبواب إحياء المناسبة العظيمة لأيام وليالي عاشوراء، حضره رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، الحاج وفيق صفا، رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل الحاج مصطفى فوعاني، والحاج أحمد بعلبكي.
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وكان اللقاء فرصة مناسبة للتداول في مختلف الأمور التي تكون فيها الآراء عادة متفقة، والتي تهم اللبنانيين جميعاً وأولوياتهم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وتم التأكيد على ما يلي:
1- التوافق التام على إحياء مناسبة عاشوراء وإحياء الذكر الكربلائي لسيد الشهداء الإمام الحسين (ع) مستلهمين القيم العظيمة ومستفيدين من بركاتها للتأكيد على معاني هذه المناسبة بالوحدة والمقاومة والإباء والعزة.
2- الإهتمام بالأولويات المعيشية والإقتصادية وضرورة أن تكون هناك مبادرات فعالة بمختلف الوزارات والإدارات، لمعالجة الإحتياجات الملحة من الدواء والطحين والمواد الغذائية وضبط الأسعار ولا ينبغي الاستسلام أمام حجم الضغوطات والأعباء.
3- التأكيد على حق لبنان بالإستفادة من ثرواته وخاصة الغازية والنفطية، وأن لبنان معني بالقيام بأي عمل للحفاظ على ثروته ولا يحق لأي جهة أن تمنع اللبنانيين من الإستفادة من هذه الفرصة الوحيدة المتاحة.
4- توقف المجتمعون حول الاستحقاقات التربوية الملحة وخاصة أمور الجامعة اللبنانية والأساتذة والمدرسة الرسمية وكل ما يتعلق بضرورة الحفاظ على هذه المؤسسات الوطنية التي تهم اللبنانيين جميعاً.
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