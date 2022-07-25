جعجع: ما حصل بقضية المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس

عقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعاً في معراب، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

وناقش المجتمعون جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد غداً الثلاثاء، كما تم التطرق أيضاً إلى قضية المطران موسى الحاج.

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وفي كلمةٍ له عقب الاجتماع، اعتبر جعجع أنّ "ما حصل في موضوع المطران موسى الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت"، وقال: "لقد إنتهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة ونأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً".

وأضاف: "بكركي لم تتأخر عن أي موضوع وطني والقاضي فادي عقيقي خائن وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة ‏القضاة، في حين أن الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي ‏للبنان".

وختم: "المطلوب من المراجع القضائية إعادة النظر بالمحكمة العسكرية وكفّ يد القاضي عقيقي لأنه مفوض قوى الممانعة".