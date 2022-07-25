Advertisement

لبنان

جعجع: ما حصل بقضية المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس

Lebanon 24
25-07-2022 | 07:32
A-
A+
Doc-P-974540-637943564489509489.jpg
Doc-P-974540-637943564489509489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعاً في معراب، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وناقش المجتمعون جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد غداً الثلاثاء، كما تم التطرق أيضاً إلى قضية المطران موسى الحاج.
Advertisement
وفي كلمةٍ له عقب الاجتماع، اعتبر جعجع أنّ "ما حصل في موضوع المطران موسى الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت"، وقال: "لقد إنتهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة ونأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً".
وأضاف: "بكركي لم تتأخر عن أي موضوع وطني والقاضي فادي عقيقي خائن وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة ‏القضاة، في حين أن الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي ‏للبنان".
وختم: "المطلوب من المراجع القضائية إعادة النظر بالمحكمة العسكرية وكفّ يد القاضي عقيقي لأنه مفوض قوى الممانعة".
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:42 | 2022-07-25
02:00 | 2022-07-25
02:00 | 2022-07-25
09:20 | 2021-12-04
09:09 | 2022-07-25
09:00 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website