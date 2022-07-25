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لبنان

ما الجديد في أزمة جوازات السفر؟

Lebanon 24
25-07-2022 | 09:09
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قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم إنّ المنظمة الدولية للطيران تمنع تجديد جوازات السفر الممددة واي دولة يتوجه اليها المواطن بهذا الجواز سيعود من حيث اتى لكن العراق وافق على دخول المواطنين المجددة جوازات سفرهم.
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وأكد ابراهيم في حديث مع قناة "الجديد": "نحن جاهزون لتطبيق الإستثناء مع اي دولة توافق على دخول اصحاب جوازات السفر الممددة وكل الشكر لدولة العراق على هذا التجاوب. راجعت العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعي ولم اشأ ان ارد لأن "الجاهل هو جاهل" مهما تم التوضيح له الا اذا كان لديه اجندات معينة الأمن العام بعيد عنها".
 
 
 
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