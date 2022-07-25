Advertisement

لبنان

"مرهف" قاصر غادر منزل ذوية ولم يعد بعد.. هل تعرفونه؟ (صورة)

Lebanon 24
25-07-2022 | 09:26
A-
A+
Doc-P-974558-637943632772512414.jpg
Doc-P-974558-637943632772512414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:
 
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:
Advertisement

-  مرهف أسامة حلبية (من مواليد عام ٢٠١١، سوري)
 


الذي غادر بتاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٢ منزل ذويه الكائن في بلدة الجديدة الفاكهة/ قضاء بعلبك، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر راس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٣١٠٠١٩-٢٨، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:02 | 2022-07-25
12:00 | 2022-07-25
12:00 | 2022-07-25
12:00 | 2022-07-25
12:00 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website