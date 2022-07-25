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لبنان

عمره 12 عاما... غرق في أحد المسابح وفارق الحياة

Lebanon 24
25-07-2022 | 09:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل السوري  ابراهيم عماد الرشيد، البالغ من العمر 12 عاما، وذلك بعدما تعرض للغرق في مسبح الـ "5 Stars"  في جبل البداوي في طرابلس.
 
 
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