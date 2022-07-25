عمره 12 عاما... غرق في أحد المسابح وفارق الحياة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل السوري ابراهيم عماد الرشيد، البالغ من العمر 12 عاما، وذلك بعدما تعرض للغرق في مسبح الـ "5 Stars" في جبل البداوي في طرابلس.

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