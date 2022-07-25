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لبنان

مصابة بطلق ناري... عثر عليها جثة هامدة في منزلها

Lebanon 24
25-07-2022 | 09:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة  المدعوة "علياء.ع" زوجة "م.بدران"،  جثة هامدة ومصابة بطلق ناري داخل منزلها بين بلدتي العباسية وقدموس في  قضاء صور.
 
وحضرت القوى الأمنية الى المكان حيث فتحت تحقيقا بالحادثة. 
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