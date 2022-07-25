مصابة بطلق ناري... عثر عليها جثة هامدة في منزلها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة المدعوة "علياء.ع" زوجة "م.بدران"، جثة هامدة ومصابة بطلق ناري داخل منزلها بين بلدتي العباسية وقدموس في قضاء صور.

وحضرت القوى الأمنية الى المكان حيث فتحت تحقيقا بالحادثة.