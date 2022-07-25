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لبنان

بلاغ من رئيس بلدية طرابلس ضد الحكومة ووزارة الداخلية

Lebanon 24
25-07-2022 | 09:54
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قدم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بلاغا ضد الحكومة ووزارة الداخلية لابطال قراراتهم الاخيرة.
 
التفاصيل في الصور المرفقة:
 
 
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