عون وقّع 3 مراسيم.. اليكم تفاصيلها

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم، المرسوم الرقم 9741 القاضي بتسوية اوضاع رتباء في قوى الامن الداخلي، والمرسومين 9749 و9750 القاضيين بتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام بصورة استثنائية.

Advertisement