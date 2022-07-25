حميه: مزايدتان عموميتان في المطار

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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً:"حرصاً على استمرار مسار الشفافية لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، تعلن الوزارة بأن فض العروض لمزايدتين عموميتين سيتم يوم الأربعاء ٢٧-٧-٢٠٢٢:١- لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافتيريات في مبنى الركاب في المطار٢- لاستثمار سبعة كونتورات لتأجير السيارات السياحية في قاعة الوصول في المطار".