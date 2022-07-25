حميه: مزايدتان عموميتان في المطار

حرصاً على استمرار مسار الشفافية لدى وزارة الأشغال العامة والنقل،تعلن الوزارة بأن فض العروض لمزايدتين عموميتين سيتم يوم الأربعاء ٢٧-٧-٢٠٢٢:
١-لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافتيريات في مبنى الركاب في المطار
٢-لاستثمار سبعة كونتورات لتأجير السيارات السياحية في قاعة الوصول في المطار
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) July 25, 2022
حرصاً على استمرار مسار الشفافية لدى وزارة الأشغال العامة والنقل،تعلن الوزارة بأن فض العروض لمزايدتين عموميتين سيتم يوم الأربعاء ٢٧-٧-٢٠٢٢:
١-لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافتيريات في مبنى الركاب في المطار
٢-لاستثمار سبعة كونتورات لتأجير السيارات السياحية في قاعة الوصول في المطار