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لبنان

تدابير سير لـ"قوى الأمن" غداً في بيروت.. إليكم تفاصيلها

Lebanon 24
25-07-2022 | 10:58
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

"يعقد مجلس النواب الساعة 11,00 من تاريخ 26-07-2022 جلسة لانتخاب 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
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لذلك سيتم منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 5,00 من فجر التاريخ المذكور في المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي والممتدة: من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، من جريدة النهار لغاية بنك الأهلي / باب ادريس، ومن شارع المصارف / شارع رياض الصلح حتى جامع الأمين".
 
 
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