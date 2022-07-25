بيانٌ من مصرف لبنان بشأن دولار "صيرفة".. ما الجديد؟

أعلن مصرف لبنان، اليوم الإثنين، أن حجم التداول على منصة "صيرفة"، اليوم الإثنين، بلغ 25 مليون دولار أميركي بمعدل 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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