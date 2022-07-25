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لبنان

جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
25-07-2022 | 12:04
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1159629. 
 
كما وسجل لبنان ثلاث حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10512. 
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كورونا

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