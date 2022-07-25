"حزب الله" يدين الهجوم في مدينة السقيلبية السورية

أدان حزب الله بشدة الهجوم الذي استهدف حشدا من المشاركين باحتفال ديني خلال افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بريف حماة وسط سوريا.

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وقال الحزب في بيان إن "الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية هو تأكيد إضافي على ‏مواصلة الجماعات الإرهابية إجرامها بحق المدنيين وسعيها الدائم لزعزعة ‏الاستقرار والأمن في سوريا".وذكرت "العلاقات الإعلامية في حزب الله" إن الحزب تقدم "من القيادة ومن الشعب السوري الشقيق وذوي الشهداء بأحر ‏التعازي والمواساة"، وأعرب عن "رفضه ‏التام لاستهداف دور العبادة، والتي يحرص حزب الله على سلامتها وحفظها".