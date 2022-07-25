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لبنان

"حزب الله" يدين الهجوم في مدينة السقيلبية السورية

Lebanon 24
25-07-2022 | 12:30
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أدان حزب الله بشدة الهجوم الذي استهدف حشدا من المشاركين باحتفال ديني خلال افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بريف حماة وسط سوريا.
 
وقال الحزب في بيان إن "الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية هو تأكيد إضافي على ‏مواصلة الجماعات الإرهابية إجرامها بحق المدنيين وسعيها الدائم لزعزعة ‏الاستقرار والأمن في سوريا".
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وذكرت "العلاقات الإعلامية في حزب الله" إن الحزب تقدم "من القيادة ومن الشعب السوري الشقيق وذوي الشهداء بأحر ‏التعازي والمواساة"، وأعرب عن "رفضه ‏التام لاستهداف دور العبادة، والتي يحرص حزب الله على سلامتها وحفظها".
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