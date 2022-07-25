لزوّار المطاعم في لبنان.. هذا ما عليكم معرفته

أعرب نقيب أصحاب المطاعم طوني الرّامي عن تفاؤله بالموسم السياحي هذا الصيف، مؤكداً أن "جميع المعنيين بالقطاع السياحي مصرون على إنجاح هذا الموسم".

Advertisement

وفي حديث له ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" مع الزميلة منى صليبا، أوضح الرامي أنه "في بداية العام 2019، كان عدد المؤسسات المطعمية في لبنان 8500 مؤسسة، لكن بسبب الأزمات المتلاحقة أصبحنا اليوم 3500 مؤسسة"، وقال: "هذا العدد لا يكفي لكن الأكيد أن هذا الصيف يُمكن أن يشكل مدماكاً لإعادة البناء عليه سياحاً".

وطمأن الرامي المواطنين والمغتربين لناحية توفر سلامة الغذاء في المطاعم بشكل كبير وموثوق، معتبراً أن "القطاع في حالة إدارة أزمة وصمود وإثبات وجود رغم كل التحديات، وهناك أصرار من المؤسسات للمحافظة على الجودة والنوعية والخدمة الأفضل".

وأشار الرامي إلى أنّ "الأزمات الاقتصادية صعّبت على اللبناني السفر، علماً أن الاحصاءات كانت تظهر أنّ نحو 300 الف لبناني كانوا يسافرون للسياحة في الخارج"، وقال: "في المقابل، تعززت السياحة الداخلية وشهدنا نمواً لبيوت الضيافة في المناطق البعيدة والأطراف، وبالتالي أصبح لبنان عاصمة سياحية وليس بيروت فقط".

وأضاف: "قبل الأزمة في الـ2019، كنا نوظّف 160 ألف شاب وشابة، وللأسف خسرنا قسماً كبيرة من هذه الشريحة ونأمل ان نستعيدها شيئاً فشيئاً".