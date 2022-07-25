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لبنان

رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: لتمويل الأونروا بشكل أكثر استدامة

Lebanon 24
25-07-2022 | 12:37
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شارك رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن والوفد المرافق، ممثلاً لبنان، في أعمال الدورة (108) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الدول العربية المضيفة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
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وإذ أشار الحسن إلى ما تعانيه الدول العربية المضيفة للاجئين من أزمات اقتصادية ومالية وصحيّة وحياتية، لفت إلى أن "مسألة اللاجئين تحضرُ بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة وتضرّراً، ومن غيرِ المقبول بقاء قضيتهم مفتوحةً على واقعٍ صعب، وأفقٍ غامض"، وقال: "نحن معنيونَ بالانتقال في مقاربة الملفات المطروحة من المقدمات النظرية إلى مرحلة البرامج والخطط والفاعلية إلى حين تحقيق حلّ عادل لقضيتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وما يتعلق بها ويتفرّع عنها، من إجراءات وبرامج وتمويل".  
 
وفي ما يتعلق بموضوع الأونروا، فقد شدّد الحسن على أهمية "الانفتاح على البحثِ في آلياتٍ لتمويلها بشكل أكثر استدامة وملائمة، للخروج نهائياً من مقولاتِ العجزِ المتراكم، وما تسببه من اختلالاتٍ تنعكسُ غالباً على مصائرِ ملايين اللاجئين الفلسطينيين".
 
كذلك، شدد الحسن على "ضرورة الضغط لزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانيةِ الأونروا، وجعل هذهِ المساهمةِ ثابتةً ودائمة".
 
 
 
 
 
 
 
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