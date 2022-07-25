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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف شخص خلال إقدامه على سرقة دراجة آلية

Lebanon 24
25-07-2022 | 12:44
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 17-7-2022 من توقيف مشتبهٍ به في محلّة قصقص، بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات من خلال خلع مقودها، ويدعى:
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إ. ر. (من مواليد عام 1981، سوري الجنسية)
أعيدت الدّراجة إلى مالكها وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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