بالجرم المشهود.. توقيف شخص خلال إقدامه على سرقة دراجة آلية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار مكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 17-7-2022 من توقيف مشتبهٍ به في محلّة قصقص، بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات من خلال خلع مقودها، ويدعى:إ. ر. (من مواليد عام 1981، سوري الجنسية)أعيدت الدّراجة إلى مالكها وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.