في البداوي.. مواطنٌ يسقط من مكان مرتفع وحالته حرجة

تعرّض مواطن يُدعى "ع.غ." لحادث سقوطٍ من مكان مرتفع في منطقة البداوي - طرابلس، ما أدى إلى إصابته بجروحٍ خطيرة.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فقد جرى نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد أفيد بأن وضعه غير مستقر.