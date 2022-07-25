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لبنان
في البداوي.. مواطنٌ يسقط من مكان مرتفع وحالته حرجة
Lebanon 24
25-07-2022
|
12:47
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تعرّض مواطن يُدعى "ع.غ." لحادث سقوطٍ من مكان مرتفع في منطقة البداوي - طرابلس، ما أدى إلى إصابته بجروحٍ خطيرة.
وبحسب معلومات
"لبنان24"
، فقد جرى نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد أفيد بأن وضعه غير مستقر.
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