من قصد الراعي بهذا الكلام؟

كان لافتًا كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الرّاعي عن "العملاء"، وتوجّه إلى الذين يطلقون اتهامات العمالة ضد الآخرين قائلاً: "كفّوا عن القول بأّن المساعدات تأتي من العملاء.. أقول لكم: ابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هُم ومن هُم"، وأردف: "يا ليت الذين يقترفون هذه السلوكيات ويفبركون الملفات يتعظون ممن سبقهم. لقد آن الأوان لتغيير هذا الواقع الطافح بالاحقاد والكيديات والمكتظ بالسلوكيات المعيبة بحق القائمين بها أولاً".

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فمن قصد الراعي بهذا الكلام، خصوصًا أن أكثر من جهة ديبلوماسية حاولت التواصل مع البطريركية للإستفسار، فكان الجواب أن ما قيل قد قيل، وهو واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى أي تفسير أو شرح.

يّذكر أن كلام الراعي كان مجال أخذ وردّ على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث إنقسم المغردّون على "تويتر" أو أصحاب البوستات على "الفايسبوك" بين مؤيد وبين مهاجم ومعترض.