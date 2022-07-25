رسالة عاجلة بشأن رواتب موظفي القطاع العام.. ماذا قال أحد الوزراء؟

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أن المتابعة مستمرة لملف موظفي القطاع العام بكافة تفاصيله، موضحاً أن "الجديد في الحل المطروح بشأنهم هو سلة تحفيزية تشملُ دعم صناديق الطبابة والتعاضد وتعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي".

Advertisement



وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال حجار: "الهدف هو إعادة عمل القطاع العام بدوامٍ كامل، وعدم قبول الموظفين بالحلول المطروحة يعني دخولهم في مرحلة عدم تقاضي الرواتب نهاية هذا الشهر".

وأردف: "طلبنا من وزير المال يوسف خليل التأكّد من الأرقام في اليومين المقبلين بشأن تحصيل الإيرادات اللازمة".