جرحى بإشكال داخل مُنتجع بحري في طرابلس

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وقع اشكال فردي في أحد المنتجعات البحرية جنوب طرابلس، تطور الى تضارب واصابة مواطنين بجروح، وفق ما أفادت مندوبفي الشمال.وفي التفاصيل التي حصل عليها، فإن خلافاً وقع بين شبان كانوا يجلسون بجوار بعض البعض في المنتجع، وما لبث أنّ تطور الأمر الى تضارب أدى لاصابة شابين برضوض وجروح.وعلى الفور، جرى تطويق الإشكال وضبطه من قبل شبان آخرين كانوا في المكان.