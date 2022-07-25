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لبنان

زحمة أمام أفران طرابلس.. المواطنون يتوافدون بكثافة للحصول على الخبز

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:05
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شهد عددٌ كبير من الأفران في طرابلس، مساء اليوم الإثنين، إقبالاً كثيفاً للمواطنين بغية الحصول على الخبز. 
 
وتزامناً مع ذلك، نفذت دوريّة من مخابرات الجيش ودوريّة أخرى تابعة لأمن الدولة جولة على عدد من أفران منطقة البداوي شمال طرابلس.
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وعملت الدوريات الأمنيّة على معاينة أوضاع الأفران والتأكد من قيام المخابز ببيع المواطنين الخبز من دون التلاعب بالدور أو السعر أو الوزن. 
 
كذلك، فقد أُفيدَ بأن أصحاب محلات السمانة والسوبر ماركت تبلغوا عدم تسلّمهم أي كميات من الخبز مساء اليوم.
 
وفي خلدة، شهدت أفران شمسين توافداً كثيفاً للمواطنين من أجل الحصول على الخبز، وقد قُدر عدد الموجودين هناك بالعشرات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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