حادثة تُدمي القلوب في عكّار.. طفلتان تحترقان وصورتهما تُبكي الحجر!

هزّت محافظة عكّار، اليوم الإثنين، حادثة مروّعة أدت إلى إصابة طفلتين بحروقٍ خطيرة.

وفي التفاصيل، فإنّ الطفلتين سارة (3 سنوات) ويارا (عامان)، كانتا داخل منزلهما في قرية مشتى حسن - عكار، حينما احترقت الوسادة التي كانتا عليها.

Advertisement

وبحسب التفاصيل، فإنّ الحريق حصل بسبب سقوط "ولاعة" أشعلها شقيق الفتاتين الصغير، بهدف اللهو بها.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإنّ والدة الأطفال كانت خارج المنزل لحظة وقوع الحادث وذلك من أجل احضار المياه، في حين أن الأب كان في عمله.

وعلى الفور، جرى نقل الطفلتين إلى مستشفى السلام في طرابلس، وقد صنفت حروق الطفلتين من الدرجة الثالثة.