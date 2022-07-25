Advertisement

لبنان

دولار الـ1500 ليرة يحضرُ من جديد.. ترقّبوا أمراً بارزاً قد يُطرح بأيّ لحظة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-07-2022 | 15:34
A-
A+
Doc-P-974658-637943856945469849.jpg
Doc-P-974658-637943856945469849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يختلف اثنان على أنّ مجمل مدفوعات البضائع والخدمات في لبنان باتت بالدولار الأميركي، أو ما يوازي قيمتها بسعر الصّرف في السوق الموازية. 
في الأول من تمّوز، كان التغيّر الطارئ على صعيد قطاع الاتصالات بعدما أصبحت فواتيره مرتبطة بسعر دولار منصة "صيرفة"، في حين أن الخوف لدى المواطنين يزدادُ من إمكانية ربط أمورٍ أخرى بسعر الدولار المُتغيّر، وبالتالي تحريرها من سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة.
Advertisement
ورغم كلّ التقلبات القائمة في سوق الدولار، تتجه الأنظارُ إلى قيمة أموال ما زال يدفعها اللبنانيون وفق السعر الرّسمي، وهي غرامات مخالفات السير أو محاضر الضبط.
وحالياً، فإنّ أعلى قيمة لمخالفة سير تصل إلى 3 ملايين ليرة لبنانية، أي ما يناهز 100 دولار أميركي، بينما كانت في السابق تصل إلى 2000 دولار أميركي. هنا، فإن قيمة غرامات مخالفات السير اختلفت تماماً، وباتت لا تساوي شيئاً في ظلّ تراجع سعر الدولار.
هل من مُخطّط لتغييرها؟
حتى الآن، لم تظهر أي بوادر تشيرُ إلى إمكانية تغيير قيمة غرامات السير والمرور، وفي حال حصل ذلك فإنه سيرتبطُ أيضاً بتغييرات ستطال أيضاً رسوم السير. وعملياً، فإن هذا الأمر جرى الحديث عنه سابقاً لكن الأضواء بشأنه انطفأت ومن الممكن أن تدخل تغييرات في حال جرى إقرار قانون جديد للسير ينصّ على أسعار جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:14 | 2022-07-25
17:12 | 2022-07-25
17:11 | 2022-07-25
17:10 | 2022-07-25
17:07 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website