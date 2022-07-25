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لبنان
احتجاجاً على الفلتان الأمني.. مواطنون يقطعون طريق المنصورية
Lebanon 24
25-07-2022
|
16:37
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أقدم حشدٌ من المواطنين على قطع طريق المنصورية بالاتجاهين، وذلك احتجاجاً على الفلتان الأمني الحاصل، واستنكاراً لإشكال وقع مع عددٍ من العُمّال السوريين.
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