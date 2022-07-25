جرت بلبلة أمس من أن وزارة المال حوَّلت رواتب المتقاعدين والمساعدة الاجتماعية، بعيداً عن الضجيج، ولكن تبيّن أن الأمر ليس في محله، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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