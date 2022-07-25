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لبنان

دور قيد الإنضاج

Lebanon 24
25-07-2022 | 17:07
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يتجه موظف كبير غير مدني إلى النأي عن الدخول في متاهات سياسية، لإعتبارات مستقبلية وبعضها يتصل بدور قيد الإنضاج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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