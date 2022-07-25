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لبنان

إلتفاف وطني واسع حول الكنيسة

Lebanon 24
25-07-2022 | 17:14
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شدّدت أوساط روحية مسيحية قريبة من بكركي عبر "السياسة" الكويتية على أن "هناك التفافاً مسيحياً ووطنياً واسعاً حول الكنيسة المارونية، ظهر بشكل واضح في الحشود من مختلف المناطق اللبنانية التي أمت الديمان، دعماً للبطريرك الراعي، ورفضاً للتعرض إليه، بعد توقيف المطران الحاج". (السياسة الكويتية)
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المصدر: السياسة الكويتية
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