o
بيروت
35
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجلسة التشريعية اليوم: 40 بنداً أبرزها رفع السرية المصرفية
Lebanon 24
25-07-2022
|
22:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم في جلسة تشريعية، هي الأولى للمجلس النيابي الجديد، بعد جلسات الإنتخاب لهيئة المكتب واللجان النيابية.وتعقد هذه الجلسة تحت عنوان «تشريع الضرورة» في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال ويتضمن جدول أعمالها 40 بندا أبرزها وأهمها مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي ربما سيكون نجم الجلسة من حيث النقاش، باعتباره مطلباً دولياً من جهة وخطوة جديدة على صعيد النظام المصرفي في لبنان، وكذلك هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى فتح الاعتمادات الخاصة بتغطية نفقات القطاع العام والمساعدات الإجتماعية نظراً لغياب الموازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإن الرئيس نبيه بري لن يفسح المجال للنواب للتحدث في الأوراق الواردة لاعتبارات عدة، أولها أن الجلسة ستبدأ بانتخاب النواب السبعة أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والردفاء الثلاثة منهم وبالتالي لا داعي للحديث بالأوراق الواردة، كذلك فهو سار في هذا الإجتهاد منذ بدء جائحة «كورونا» توفيراً للوقت وإفساحاً في المجال أمام التشريع والإنجاز، كما أن الكلام في الاوراق الواردة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال لا يقدم ولا يؤخر ولا يمكن أن يصرف.يضاف إلى ما تقدم عدم فتح الباب أو البازار السياسي للمواقف والمواقف المضادة، بينما المطلوب هو إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة وقيام المجلس بما هو مطلوب منه وفقا للاصول بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الأعلى في أول جلسة يعقدها بعد الإنتخابات. ووفق مصادر نيابية، فإن الجلسة ستكون تحت السقف الطبيعي لها وستقر مجموعة من المشاريع والإقتراحات ولا سيما منها ما هو متفق عليه ويساهم في تغذية الخزينة، كالاقتراحات التي تقدمت بها وزارة الاشغال وتبناها عدد من النواب أعضاء لجنة الأشغال والطاقة والمياه وأبرزها رسم الطائرات في المطار.تبقى الاشارة إلى أن جدول الجلسة يتضمن الكثير من الإقتراحات المعجلة المكررة التي ستذهب في غالبيتها إلى اللجان النيابية المعنية لدراستها، ومنها ما لن تصل إلى بحثه الجلسة في حال فقدان نصابها في لحظة ما من توقيت هذا اليوم في ساحة النجمة.
Advertisement
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان هناك ترقبا لما قد يخرج عن جلسة مجلس النواب بشأن القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وكتبت " النهار": لن يكون انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم، سوى مؤشر إضافي الى اشتداد الحاجة الى تطبيع تصريف الاعمال في كل الاتجاهات، علما ان الجلسة لن تؤدي الى "العجائب " نظرا الى غياب مشاريع القوانين الأساسية المطلوبة من صندوق النقد الدولي باستثناء مشروع قانون السرية المصرفية، الذي حتى في حال اقراره، فان التاخر في إقرار المشاريع ذات الطابع الإصلاحي الأخرى المتصلة بمشروع الموازنة العامة ومشروع الكابيتال كونترول ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالية سيعني مزيدا من انكشاف صدقية لبنان حيال التزاماته الدولية التي غالبا ما تعهد تنفيذها كلاميا ولم يترجم أيا منها بعد. على ان التعقيدات الداخلية لا تقتصر على تداعيات القطيعة بين المسؤولين والتفلت الذي يطبع معظم قطاعات ومؤسسات الدولة فحسب، بل ان تصاعد التوتر والشحن السياسي وبلوغه سقفا خطيرا من التشنج السياسي والإعلامي، وحتى الطائفي في بعض الجوانب، في الأيام الأخيرة، بدأ يرسم مخاوف جدية على الاستقرار السياسي، وحتى الأمني، عشية مرحلة محفوفة باستحقاقات مصيرية في مقدمها الاستحقاق الرئاسي، كما استحقاق بت مصير ملف الترسيم البحري للحدود بين لبنان وإسرائيل الذي سيعود الى مواجهة التطورات في نهاية الشهر الحالي مع الزيارة الجديدة التي سيقوم بها الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولار الـ1500 ليرة يحضرُ من جديد.. ترقّبوا أمراً بارزاً قد يُطرح بأيّ لحظة!
Lebanon 24
دولار الـ1500 ليرة يحضرُ من جديد.. ترقّبوا أمراً بارزاً قد يُطرح بأيّ لحظة!
15:34 | 2022-07-25
25/07/2022 03:34:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يفجّر مفاجآت للمرة الأولى عن "مُسيّرات حزب الله".. ما كشفه غير عادي!
Lebanon 24
نصرالله يفجّر مفاجآت للمرة الأولى عن "مُسيّرات حزب الله".. ما كشفه غير عادي!
14:40 | 2022-07-25
25/07/2022 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة بشأن رواتب موظفي القطاع العام.. ماذا قال أحد الوزراء؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة بشأن رواتب موظفي القطاع العام.. ماذا قال أحد الوزراء؟
13:22 | 2022-07-25
25/07/2022 01:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الوصيفة الرابعة دلال حب الله حديث مواقع التواصل.. جمال بنكهة سمراء افريقية (صور)
Lebanon 24
الوصيفة الرابعة دلال حب الله حديث مواقع التواصل.. جمال بنكهة سمراء افريقية (صور)
07:20 | 2022-07-25
25/07/2022 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع على أوتوستراد المتن السريع.. شاحنة تصطدم بأكثر من 10 سيارات (فيديو وصور)
Lebanon 24
حادث مروّع على أوتوستراد المتن السريع.. شاحنة تصطدم بأكثر من 10 سيارات (فيديو وصور)
10:42 | 2022-07-25
25/07/2022 10:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
05:03 | 2022-07-26
ميقاتي خلال الجلسة التشريعية: الحكومة تتابع ملف موظفي القطاع العام من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
05:00 | 2022-07-26
بعد مفاجآت باسيل.. هل تتأثر العلاقة مع المردة؟
05:00 | 2022-07-26
بعد مفاجآت باسيل.. هل تتأثر العلاقة مع المردة؟
05:00 | 2022-07-26
بعد مفاجآت باسيل.. هل تتأثر العلاقة مع المردة؟
04:53 | 2022-07-26
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
فيديو
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
26/07/2022 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
26/07/2022 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
02:00 | 2022-07-23
26/07/2022 13:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact