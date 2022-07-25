لا خبز اليوم.. والأزمة الى مزيد من التصعيد

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كتب رمال جوني في "نداء الوطن": عادت أزمة الخبز الى الواجهة، هذه المرة بوتيرة أقسى، فالأفران ستتوقف اليوم عن العمل ومعها لن يتوفر أي ربطة خبز، ولا عجب إن دخل الخبز بازار السوق السوداء مع تجار الأزمة، وقد سجلت الربطة في أحد المتاجر في منطقة النبطية 25 ألفاً، وغداً قد تسجل رقماً قياسياً."اشتدي أزمي بتنفرجي"، إلا في لبنان، الأزمة تتفاقم أكثر، طالما لا سياسة واضحة للمعالجة. منذ عام تقريباً، وأزمة الخبز تستفحل، في كل مرة تحمل عنواناً مختلفاً، تارة «ما في طحين، وتارة "ما في اعتمادات"، وتارة أخرى "رفع الدعم"، وفي كل مرة تخضع الأزمة الى "ترقيع وتلزيق" الى حد وصل الوضع الى الاهتراء.طوابير الخبز الطويلة التي امتدت على طول أفران النبطية تخبر عن حجم معاناة المواطن، يحارب اليوم برغيف خبز، مشاكل بالجملة سجلت، تشي بانفجار حتمي، فالناس "أعصابها مش حاملتها"، وهو ما يوتّر ساعات الانتظار الطويل.تشير المعطيات الى أن سيناريو انقطاع الخبز وطوابيره سيتكرر خلال هذا الاسبوع، وقد يشهد تأزماً أكثر، لا سيما مع دخول الأفران في مرحلة الإقفال، بحسب علي قميحة عضو نقابة الجنوب للأفران فإنه لن يعمل اليوم الثلاثاء بعد نفاد مادة الطحين، فالكمية التي نتسلّمها لا تكفي، ما يؤدي الى وضعنا بالمباشر مع الناس. وفق قميحة فإن الأفران ستنتظر حتى الاربعاء لتسلم الطحين بعد صدور نتيجة فحصه، وربما قد يتأخر أكثر، وهو ما يعني أننا في قلب أزمة قاسية جداً، وعلى الوزارة ايجاد صيغة عادلة لتوزيع الطحين قبل فوات الأوان.الانفجار الاجتماعي اقترب، صبر المواطن نفد، آخر خرطوشة الرغيف، ما قد يؤدي الى حوادث وإشكالات، فالناس اختنقوا من شدة الأزمات، وما كان ينقصهم سوى رغيفهم، الذي بات مفقوداً من كل الدكاكين، والشاطر من يجد ربطة.لا تخفي مصادر مطلعة صعوبة الوضع، لا سيما ان سيناريو البنزين بدأ يتكرر مع الخبز، وطوابير الذل تتزايد، ولا عجب أن يؤدي الأمر الى إشكالات قد تتطور لإطلاق نار، وهو أمر لا يمكن تفاديه بحسب المصدر إلا بوضع خريطة حل سريعة، حتى رفع الدعم لن يضع حداً للأزمة، بل ستصبح مثل البنزين "في وما في".