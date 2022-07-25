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لبنان

تحضيرات لزيارة ميقاتي وفياض إلى العراق لزيادة الفيول

Lebanon 24
25-07-2022 | 23:06
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تجري تحضيرات لزيارة لبغداد يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض لإنهاء الاتفاق على تجديد عقد استيراد الفيول العراقي.

ربحسب" الاخبار" يرغب فياض في رفع كمية الفيول الحالية ثلاثة أضعاف إلى ثلاثة ملايين طن، فيما أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي أنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رفع الكمية إلى مليوني طن. علماً أن الفيول أويل العراقي لا يمكن استعماله مباشرة في المعامل، لذلك تتم معالجة المليون طن لتتحوّل إلى نحو 750 ألف طن من الغاز أويل المناسب للمعامل. وهي تؤمن في وقت الذروة حالياً بين ساعتين وساعتين ونصف ساعة من الكهرباء يومياً، بالتالي فإن زيادتها قد تؤدي إلى زيادة التغذية إلى ما بين خمس وست ساعات يومياً، لا سيما خارج أوقات الذروة التي تنتهي بنهاية فصل الصيف وتتحفّز بانخفاض أسعار الفيول أويل عالمياً.
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