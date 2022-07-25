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لبنان

أربعة شروط "فرنسية" مسبقة

Lebanon 24
25-07-2022 | 23:07
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كتبت "الاخبار": في لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، قال الموفد الرئاسي الفرنسي المكلّف متابعة الملف اللبناني بيار دوكان إنه أتى إلى لبنان بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون ضمن مسعى يتضمن تشجيع السلطات في لبنان على إنجاز أربع مسائل مطلوبة من لبنان كشروط مسبقة للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، وهي: قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون الكابيتال كونترول، التعديلات على قانون السرية المصرفية، إقرار الموازنة العامة. وأوضح دوكان أن إقرار هذه القوانين أو بعضها سيكون مدخلاً نحو الاتفاق النهائي مع الصندوق إذا تمّ الأمر قبل الاستحقاق الرئاسي.

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