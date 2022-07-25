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لبنان

بري يستعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة

Lebanon 24
25-07-2022 | 23:23
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كتب فادي عيد في "الديار": رئيس المجلس النيابي نبيه بري ، بدأ يحضّر من خلال هيئة مكتب المجلس، والتشاور والتواصل مع معظم الكتل النيابية، لعقد أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مع بدء المهلة الدستورية في الأول من أيلول، أي حوالي الشهر، وهو سيبدأ بالعمل الجدي والفاعل الأسبوع المقبل بهذه المسألة، إذ يرى أن انتخاب رئيس الجمهورية العتيد ضمن هذه المهلة، وتشكيل حكومة جديدة، قد يؤدي إلى إطلاق حيوية سياسية داخلية، من شأنها أن تلقى صدىً إيجابياً لدى المجتمع الدولي، ما يساهم في دعم لبنان الذي هو بحاجة ماسة لتلقّف أي مساعدة من الأشقاء والأصدقاء.

وبحسب المصادر، فإن بري ومن خلال خبرته الطويلة، يعلم أيضاً أن ذلك ليس بالأمر السهل، بل ثمة صعوبات على أكثر من صعيد، أكانت داخلية بفعل الإنقسام الحاد بين المكوّنات السياسية والحزبية، أو بالنسبة لما يجري في المنطقة من تحوّلات ومتغيّرات وتشكيل محاور جديدة لها تداعياتها على الداخل اللبناني.

وبناءً عليه، تابعت المصادر، فإن بري يعلم علم اليقين، أن الإستحقاق الرئاسي، لا يُحسَم من خلال الدعوة لانتخاب رئيس، بل له آلياته وظروفه الإقليمية والدولية، وهذه المسائل معقّدة في المرحلة الراهنة لجملة اعتبارات برزت في الآونة الأخيرة، إن عبر قمة جدّة الخليجية، والتي حضرها رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، وصولاً إلى قمة طهران التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما سيليها من محطات مرتقبة يجب ترقّبها وانتظارها، لأن الملف اللبناني حاضر بقوة في هذا الحراك العربي والإقليمي والدولي. وبمعنى أوضح، أضافت المصادر، قد يكون هناك مساعٍ لتسوية حول رئاسة الجمهورية، ولذلك يتمّ اليوم طرح عشرات الأسماء المرشحة في إطار المناورات السياسية وتصفية الحسابات بين الأطراف المحلية، علماً أن كل ذلك لا يؤدي إلى حسم خيار هذا المرشّح وذاك، أو التأكيد بحصول الإنتخابات في موعدها الدستوري المحدّد.

ومن هنا تشير المصادر إلى أنه من المبكر استشراف المشهد حالياً نظراً لتراكم المواعيد والإستحقاقات الداخلية، وبالتالي فإن ظروف أي تسوية على هذا الصعيد، لم تنضج بعد، لا سيّما وأن هناك أولويات لدى الدول المعنية بالشأن اللبناني، ما يجعل من ملف انتخاب الرئيس الجديد، معلقاً على أكثر من احتمال خصوصاً في حال استمرت الأجواء المضطربة وغير الإعتيادية، على «الجبهات» الداخلية.

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