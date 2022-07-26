سماع صوت دوي إنفجار داخل مخيم عين الحلوة ليلاً... إليكم التفاصيل

‏سمع ليلا صوت دوي إنفجار داخل مخيم عين الحلوة، تبين بأنه ناجم عن إلقاء قنبلة على "المجمع" بشارع بستان القدس، وفق مندوبة "لبنان 24".

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.