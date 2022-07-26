Advertisement

لبنان

سماع صوت دوي إنفجار داخل مخيم عين الحلوة ليلاً... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-07-2022 | 00:12
A-
A+
Doc-P-974737-637944165398843930.jpg
Doc-P-974737-637944165398843930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
‏سمع ليلا صوت دوي إنفجار داخل مخيم عين الحلوة، تبين بأنه ناجم عن إلقاء قنبلة على "المجمع" بشارع بستان القدس، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة... ما القصة؟
lebanon 24
26/07/2022 13:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قنبلة تنفجر في جونيه.. ماذا يجري هناك؟ (فيديو)
lebanon 24
26/07/2022 13:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني: لدينا القدرة على صناعة قنبلة نووية
lebanon 24
26/07/2022 13:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء محطة بمطار أميركي بعد تهديد بوجود قنبلة
lebanon 24
26/07/2022 13:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم عين الحلوة

قنبلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:42 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:03 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
05:00 | 2022-07-26
05:00 | 2022-07-26
05:00 | 2022-07-26
04:53 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website