تخريب وتكسير في مكتب مدير مصلحة الابحاث الزراعية في ببنين.. إليكم ما حصل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهولين على خلع مكتب مدير مصلحة الابحاث الزراعية في ببنين، وعملوا على تخريب كلّ المحتويات وتكسيرها بهدف السرقة، وفروا الى جهة مجهولة.

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