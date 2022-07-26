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لبنان

تخريب وتكسير في مكتب مدير مصلحة الابحاث الزراعية في ببنين.. إليكم ما حصل (صور)

Lebanon 24
26-07-2022 | 00:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهولين على خلع مكتب مدير مصلحة الابحاث الزراعية في ببنين، وعملوا على تخريب كلّ المحتويات وتكسيرها بهدف السرقة، وفروا الى جهة مجهولة.
 
 
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مصلحة الابحاث الزراعية

ببنين

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