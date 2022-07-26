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لبنان

سعرُ البنزين.. هل سيرتفع اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2022 | 01:27
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قال ممثل مُوزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان 24"، صباح اليوم الثلاثاء، إن "وزارة الطاقة والمياه ستصدرُ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات كافة".

ولفت أبو شقرا إلى أنّ "الجدول سيشهدُ تراجعاً في سعر البنزين والمازوت"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر قد نشهدُه بشكل مستمر في حال لم نشهد أي ارتفاعٍ جديد لأسعار النفط العالميّة".

ورداً على سؤال عمّا إذا كُنا سنشهد طوابير جديدة أمام المحطّات مثلما تشهده الأفران حالياً، قال أبو شقرا: "البنزين متوفر ولا داعي للقلق، والشركات تُسلّم المحطات المحروقات بشكل طبيعي وكالمعتاد وندعو المواطنين إلى عدم الهلع أبداً".

 

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المصدر: لبنان 24

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