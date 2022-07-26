أين وصل الخلاف داخل بلدية بيروت؟

عادت الأوضاع الى سابق عهدها داخل مجلس بلدية بيروت بعد الخلافات التي حصلت مؤخراً والتي ترافقت مع تهديدات متبادلة وتلويح باستقالات جماعية من المجلس البلدي. وقد أسفرت الإتصالات واللقاءات الأخيرة عن رأب الصدع وعاد عدد من الأعضاء عن قرار إستقالاتهم، بعدما إعتبرت الأحزاب الممثلة في المجلس أن الوقت الآن للقضايا الوطنية الكبرى ولا مجال لزيادة الضرر للعاصمة التي لم تتعاف بعد من نكبة إنفجار بيروت ، وأشار مصدر حزبي "الى أن فكرة إنشاء بلديتين سحبت نهائياً من التداول ، وسيكون التنسيق الدائم بين كافة مكونات المجلس البلدي والإنماء المتوازن في شطري العاصمة البديل عن كل الإقتراحات السابقة" .