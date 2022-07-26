وزير السياحة في مغدوشة... وجولة على أبرز معالمها الدينية والسياحية

زار وزير السياحة وليد نصّار بلدة مغدوشة، وكان في استقباله راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد، النائب ميشال موسى، ورئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان وأعضاء المجلس البلدي.

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استهل نصّار جولته من مقام سيدة المنطرة، ثم انتقل الى أحياء وشوارع البلدة القديمة، حيث عرض رئيس البلدية خطته التنموية لتنشيط السياحة الدينية في مغدوشة واستقطاب الزوار من خلال ترميم الأبنية الأثرية وابرازها، وتحويلها الى سوق لعرض وتسويق منتجات البلدة.

في نهاية الجولة، أقام رئيس البلدية مأدبة غداء على شرف الوزير والوفد المرافق، شاكرا له مبادرة الوزارة لتعزيز التعاون مع بلدية مغدوشة تشجيعا للقطاع السياحي.